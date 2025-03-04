婁勤儉：中國高度重視人工智能發展

大會新聞發言人婁勤儉回答中外記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 盧哲 俞敦平）全國人大十四屆三次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人婁勤儉在回答中外記者提問時表示，人工智能大幅提升了人類認識世界和改造世界的能力，是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，中國政府高度重視人工智能技術的發展和風險防範。



美國消費者新聞與商業頻道記者在會上提問，中國DeepSeek公司在發展人工智能大模型方面取得前所未有的突破，引起國際社會廣泛關注。很多人對中國人工智能的發展表示讚賞，也有國家擔心自身國家安全受到影響，以及新興科技對經濟穩定發展的影響，請問發言人，您對此怎麼看？



婁勤儉表示，DeepSeek公司取得的重大進展，代表著一批中國公司在人工智能領域的崛起，由中青年組成的主創團隊正在挑起中國科技事業進步的大梁，值得點贊。DeepSeek公司堅持開放開源的技術路線，開源共享推動了人工智能技術在全球的普遍應用，為世界貢獻了“中國智慧”，通過DeepSeek這類公司的興起，我們可以看到中國在科技發展上的創新性和包容性。



婁勤儉亦表示，世界豐富多彩，技術進步也不衹有一條路徑，你可以關注一下移動通信技術從3G到6G的演進歷程，以及通信企業的興衰。比如，塞班系統曾經是手機操作系統的霸主，但由於採取封閉開發模式等原因走向了衰弱。再比如，安卓系統和ARM技術通過開源和開放協作，遵循科技發展規律、順應科技發展潮流，贏得了市場認可。以DeepSeek公司為代表的中國科技企業不斷實現技術突破，以及上述實例充分說明，堅持創新、開放共享、增進人民福祉才是正確選擇。