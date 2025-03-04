婁勤儉：依法加強政府債務管理情況監督

大會新聞發言人婁勤儉回答中外記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 盧哲 俞敦平）全國人大十四屆三次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人婁勤儉在回答中外記者提問時表示，全國人大常委會將依照有關法律規定，加強政府債務管理情況的監督，特別是加強增加地方政府債務限額置換存量隱性債務實施情況的跟蹤監督，推動進一步加強政府債務管理，積極穩妥防範化解地方政府債務風險，加快建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，助力經濟社會持續健康發展。



有記者提問，2024年，全國人大常委會決定批准6萬億元地方政府債務限額用於置換存量隱性債務。請問發言人，在確保置換債券政策精準實施、有效遏制新增隱性債務方面，全國人大發揮了什麼作用？



婁勤儉表示，2024年11月，十四屆全國人大常委會第十二次會議決定，批准增加6萬億元地方政府債務限額置換存量隱性債務。據我瞭解，截至去年年底，2024年2萬億元置換債券額度已全部發行完畢，大部分地區已完成置換。2025年2萬億元置換債券發行相關工作已經啟動。這有效防範化解了地方政府債務風險，有力保障了地方財政平穩運行，支持推動了高質量發展。



婁勤儉亦表示，要把事情辦好，監督必不可少。去年，全國人大常委會首次聽取和審議了國務院關於政府債務管理情況的報告；組織深入調研，廣泛聽取各方面情況介紹，形成了監督調研報告，針對政府債務管理和風險防範化解方面存在的困難和問題，提出了意見建議，並依法送國務院研究處理。



婁勤儉稱，下一步，全國人大常委會將依照有關法律規定，加強政府債務管理情況的監督，特別是加強增加地方政府債務限額置換存量隱性債務實施情況的跟蹤監督，推動進一步加強政府債務管理，積極穩妥防範化解地方政府債務風險，加快建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，助力經濟社會持續健康發展。



（後方援助記者：段曉魯）