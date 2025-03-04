美“星艦”第八次試飛最後一刻被叫停

中評社北京3月4日電／據新華網報導，美國太空探索技術公司新一代重型運載火箭“星艦”原定3日實施第八次試飛，但在發射前最後一刻宣布取消。



據太空探索技術公司公布的信息，“星艦”原定於美國中部時間3日17時45分（北京時間4日7時45分）從位於美國得克薩斯州博卡奇卡的基地發射升空，但在發射倒計時40秒時被叫停。



隨後，太空探索技術公司在社交媒體X平台上宣布，當天發射任務取消，任務團隊正在確定下次試飛時間。公司尚未宣布取消發射的具體原因。據路透社報導，取消發射是因為“火箭系統核心出現未確認的問題”。



今年1月16日，“星艦”實施第七次試飛，該火箭第一級助推器又一次實現發射塔“筷子夾火箭”回收，但火箭第二級飛船在上升期間快速解體。太空探索技術公司表示，第八次任務重點是繼續嘗試上次試飛未達到的目標，包括“星艦”模擬演練等，還將繼續嘗試火箭助推器返回發射塔、以“捕獲”方式回收。



太空探索技術公司3日表示，除了在公司總部所在地得克薩斯州博卡奇卡繼續進行“星艦”研發和飛行測試之外，該公司還計劃在佛羅裡達州肯尼迪航天中心附近修建名為Gigabay的集成設施，並在肯尼迪航天中心建造“星艦”發射台，以提高“星艦”的生產、組裝及重復使用效率。



“星艦”火箭總長約120米，直徑約9米，由兩部分組成，第一級是長約70米的“超級重型”助推器，第二級是“星艦”飛船，兩級均可重復使用。該火箭的設計目標是將人和貨物送至地球軌道、月球乃至火星。