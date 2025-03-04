婁勤儉：中國經濟在風雨洗禮中成長

大會新聞發言人婁勤儉回答中外記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 盧哲 俞敦平）全國人大十四屆三次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人婁勤儉在回答中外記者提問時表示，當前，外部環境帶來的不利影響加深，經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，但中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。



中新社記者：我們注意到，和之前相比，中國經濟發展面臨的外部環境更加複雜，有一些挑戰是前所未有的。請問發言人如何看待當前中國經濟形勢和發展前景？



婁勤儉表示，過去一年，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，保持戰略定力，頂住壓力，克服困難，特別是去年9月26日中央政治局會議果斷部署一攬子增量政策，使社會信心有效提振，經濟明顯回升。全年國內生產總值首次突破130萬億元、實現了5%增長，中國式現代化邁出新的堅實步伐。



婁勤儉亦表示，不可否認，當前，外部環境帶來的不利影響加深，經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。從國際看，世界經濟政治不確定性上升，穩定外需面臨的困難挑戰加大。從國內看，國內需求不足，部分企業生產經營困難。但我們更要看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。比如，黨的二十屆三中全會提出進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放的措施，中央經濟工作會議明確了九個方面重點任務，這一系列舉措激發和增強了經濟活力。