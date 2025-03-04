美國返還41件中國文物藝術品

中評社北京3月4日電／據新華網報導，中國國家文物局3日在美國紐約曼哈頓區檢察官辦公室接收美方返還的41件文物藝術品。



國家文物局副局長羅文利在返還移交儀式上表示，防範和打擊文物非法販運、推動流失文物返還原屬國是維護各國文物安全、尊重各國人民文化權益和民族情感、守護人類文明成果的正義之舉。此次返還是2025年中美流失文物返還合作的首項成果，意義重大。



中國駐紐約總領事陳立表示，中美兩國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就，共同繁榮。中美合作能夠辦成事、辦好事、辦大事，造福兩國，惠及世界。願以此次返還為契機，繼續深化雙方各領域合作。



美國紐約曼哈頓區檢察官辦公室打擊文物非法販運部門負責人馬修·博格達諾斯說：“在流失文物返還領域，需要我們像參加奧運會那樣摒棄分歧、放下成見，為了一個共同目標不斷努力。今天，能將41件珍貴文物藝術品返還原屬國中國，是一件令人欣喜的事。”



此次返還的41件文物藝術品在2024年11月由美國紐約曼哈頓區檢察官辦公室繳獲，包括玉器、陶器、瓷器、青銅器、建築構件、木雕造像、石雕造像、銅造像等，種類豐富，材質多樣，時代跨度大，具有一定的歷史價值和藝術價值。在紐約接收該批文物藝術品後，國家文物局將適時安排回運，並統籌開展後續的宣傳展示工作。



2009年1月14日中美兩國首次簽署防止中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄以來，已合作成功實現20批次594件／套流失美國的文物藝術品回歸中國。