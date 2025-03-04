婁勤儉：中國國防佔GDP比重低於世界水平

新聞發佈會現場（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 盧哲 俞敦平）全國人大十四屆三次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人婁勤儉在回答中外記者提問時表示，中國國防費從2016年起連續9年保持了個位數增長，國防費占國內生產總值的比重多年維持在1.5%以內，低於世界平均水平。



有外媒記者問到，中國經濟放緩是否會影響其未來幾年的國防預算和軍事現代化？今年可能會增長多少？中國將優先考慮哪些軍事開支？



婁勤儉表示，國防預算是中國國家總體預算的一部分。關於今年國防費打算支出多少，大會開幕後才能公布。但我可以跟你分享的是，中國國防費從2016年起連續9年保持了個位數增長，國防費占國內生產總值的比重多年維持在1.5%以內，低於世界平均水平。



婁勤儉亦表示，和平是需要實力來守護的。一個擁有強大國防的中國，才能更好捍衛國家主權、安全、發展利益，更好履行大國國際責任義務、維護世界和平穩定。



婁勤儉指出，和平共處五項原則不僅是中國獨立自主和平外交政策的基石，也成為了開放包容、普遍適用的國際關係基本準則。中國願同各國一道，繼續弘揚和平共處五項原則，為維護世界和平、促進共同發展作出新的更大貢獻。



（後方支援記者：段曉魯）