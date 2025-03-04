白宮正尋求放寬對俄制裁

中評社北京3月4日電／據大公文匯全媒體援引路透社當地時間3月3日消息，據3位知情人士披露，特朗普政府正制定一項解除部分對俄制裁的計劃，以此作為重啟美俄關係及推動結束俄烏衝突的談判籌碼。此舉標誌著美國對俄政策出現重大轉向，可能重塑持續兩年的地緣政治僵局。



兩名消息人士證實，白宮已要求國務院和財政部起草一份可放寬制裁的實體與個人清單，涉及俄羅斯能源領域企業及部分寡頭。不過目前尚不清楚美國將要求俄羅斯作出何種具體讓步。



自特朗普與普京上月通話後，美俄外交接觸顯著提速。兩國官員隨後在沙特阿拉伯和土耳其舉行多輪閉門會談，議題聚焦烏克蘭停火協議及解除制裁的潛在交換條件。這與拜登政府時期的對俄強硬路線形成鮮明對比，拜登政府曾實施包括限制俄羅斯石油價格上限、凍結俄央行資產等在內的多項制裁，並用“低於冰點”形容兩國關係當時的狀態。



分析人士指出，特朗普政府此舉包含雙重戰略考量：其一，俄羅斯作為全球重要的原油生產國，放寬制裁有助於穩定國際能源市場，從而對沖美國對伊朗石油出口的打壓引發的油價飆升；其二，通過能源合作換取俄方在烏克蘭問題上的妥協，為特朗普兌現“迅速結束衝突”的承諾鋪路。



儘管特朗普在1月曾威脅“升級制裁”，對俄方施壓，但其態度在近日明顯出現軟化。財政部長貝森特也曾在2月20日公開暗示“俄經濟命運取決於談判進展”，特朗普本人亦在2月26日表態稱制裁“可能在某個時點放鬆”。