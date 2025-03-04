共建中印尼命運共同體　攜手開創更美好未來

中印尼聯合研究實驗室揭牌（圖片來源：新華社） 中評社北京3月4日電／據人民網報導，自1950年建交以來，印尼與中國的關係不斷深化，在政治、經濟和文化等多個領域建立了緊密合作。特別是在共建“一帶一路”倡議的推動下，雙方合作潛力得到了極大釋放。2013年，中國國家主席習近平提出構建人類命運共同體重要理念。這一理念為兩國關係的發展指明了方向。



2024年，印尼總統普拉博沃與習近平主席兩次會晤，標誌著兩國關係邁入新階段，雙方一致同意構建具有地區和全球影響力的命運共同體。2025年適逢兩國建交75周年，這一歷史性節點為深化合作帶來了更多機遇。未來，相信通過加強各領域合作，兩國關係將更加緊密，為兩國人民帶來更多福祉。



人類命運共同體理念倡導國家間突破傳統的零和博弈思維，通過全球協作實現共同繁榮。對印尼和中國而言，這一理念的核心在於推動經濟、文化、環境等領域的互利共贏。近年來，兩國在共建“一帶一路”框架下實施多項標誌性基建項目，中國企業承建的雅萬高鐵、爪哇7號燃煤電站等工程，顯著改善印尼民生，同時架起文化互鑒橋梁。中國企業在各方面助力印尼經濟發展。同時，印尼民眾對中國文化認知度持續提升，越來越多的印尼學生選擇赴中國留學，印尼本土也掀起了學習中文的熱潮，都進一步推動了兩國民間友好往來。



印尼同中國在科技與環境合作方面取得了顯著成果。數字經濟與創新科技正成為全球合作的新重點，中國科技企業與印尼在5G通信、數字技術等領域合作，推動印尼數字經濟發展。此外，中國在碳減排和綠色產業方面取得了顯著的技術進步，綠色低碳轉型也是雙方合作的重要方向。在應對氣候變化領域，中國經驗和技術為印尼提供了關鍵支持。中企承建的芝拉塔漂浮光伏項目發電量占印尼新能源發電量的25%，項目每年將為印尼節約標煤11.7萬噸，每年減少二氧化碳排放量21.4萬噸。借助一系列合作，推動了印尼經濟的可持續發展，實現環境保護與經濟增長並重的目標。



文化交流和人文合作一直是兩國關係的重要組成部分。通過獎學金、留學交流項目等，雙方鼓勵學生和學者雙向流動，增進彼此理解。每年有成千上萬的中國學生赴印尼留學，同時許多印尼學生也前往中國深造。這種深層次的文化交流增進了兩國人民的友誼，為兩國關係的長期穩定奠定了基礎。我曾訪問過西安外事學院，實地感受了中國傳統文化的深厚底蘊，真誠希望未來兩國可以開辟出雙贏的教育合作方式，推動教育文化交流發展。