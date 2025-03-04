中評社北京3月4日電／據人民網報導，今年1月，德國聯邦經濟發展和對外貿易協會主席米夏埃爾·舒曼作為外國專家代表，受邀參加了中國政府舉辦的新春座談會。



“我感到無比榮幸。”舒曼對當天情景記憶猶新。“多國專家齊聚一堂，暢所欲言，與中國領導人直接對話交流。”他表示，這充分體現中國政府的包容與自信，彰顯中國對全球人才的尊重與歡迎，更展現了中國堅持對外開放、深化國際合作的堅定決心。



德國聯邦經濟發展和對外貿易協會成立於2003年，總部位於柏林，已與全球70多個國家建立合作關係。協會致力於搭建橋梁，幫助企業開拓國際市場。自2018年上任以來，舒曼積極推動德中經貿往來，參與並促成了多項經貿合作。



過去15年，舒曼到訪中國逾百次，這讓他對中國經濟發展有著更直觀、更深刻的理解。“我見證了中國經濟從高速增長轉向高質量發展的歷程。尤其是在數字化轉型、綠色轉型以及高端製造領域，中國取得了顯著成就。”舒曼說。



“中國的經濟政策非常具有前瞻性。”舒曼說，過去一段時間以來，中國推出一攬子增量政策，主要用於發展未來產業、培育新質生產力，這將大幅提升生產效率，創造新的商業機會，助推中國經濟高質量發展。他以新能源汽車為例表示，中國在新能源汽車領域全球領先，帶動關鍵技術實現突破，在全球汽車產業格局重塑中發揮著不可替代的作用。“人工智能、新能源汽車等新興產業的崛起，充分體現了中國的戰略遠見。”



舒曼認為，在創新驅動引領下，中國企業的競爭優勢與德國企業產生協同效應。“中國製造業總體規模連續15年保持全球第一，這為德中經濟界深化合作打下了良好基礎。據我瞭解，德國企業在汽車製造、機械設備和可再生能源等領域對華投資顯著，並計劃繼續擴大在華布局。”舒曼說，“這充分表明，德國企業對中國市場充滿信心。”



舒曼對中國國際進口博覽會、中國國際服務貿易交易會等重要展會給予高度評價。“這些展會不僅成為展示創新成果的重要平台，也為全球企業提供了拓展市場、尋求合作夥伴的絕佳機會。德國企業從中受益匪淺。”舒曼說。