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菲律賓一軍機失蹤 機上有兩人
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2025-03-04 17:28:46
中評社北京3月4日電／據新華網報導，菲律賓空軍4日表示，該國一架FA－50戰機當天凌晨在菲中部宿務省的一次行動中失蹤，機上共有兩人。
菲空軍在一份聲明中說，該戰機從宿務麥克坦－貝尼托埃本空軍基地起飛，在到達目標區域前與參與任務的其他飛機失去聯繫。
菲空軍發言人瑪麗亞·卡斯蒂略在接受媒體採訪時表示，失聯戰機上載有兩人，他們均佩戴個人應急示位儀。但卡斯蒂略未說明目前是否能接收到兩人的定位信號。
菲律賓有一支由十數架FA－50戰機組成的空軍中隊，這些戰機從韓國購入。
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