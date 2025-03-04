婁勤儉：人大代表全方位護航中國式現代化

大會發言人婁勤儉答中外媒體記者問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 盧哲 俞敦平）今年是“十四五”規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。全國人大十四屆三次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂舉行，大會新聞發言人婁勤儉在回答中外記者提問時表示，中國始終堅持貫徹全過程人民民主重大理念，拓展和深化代表工作機制，充分發揮代表的特長作用，為中國式現代化不斷助力。



有記者問道，根據您剛才公布的大會議程，本次大會將審議代表法修正草案。據我們所瞭解，代表法自頒布實施以來已經進行了3次修改。請問，在這個時候對代表法進行第4次修改，主要有哪些方面的考慮？



婁勤儉表示，感謝你對人大代表工作的關心。以習近平同志為核心的黨中央高度重視人大代表工作。提請本次大會審議的代表法修正草案，全面落實習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，深入總結新時代人大代表工作實踐經驗和創新成果，健全代表履職的制度機制，提升代表工作制度化、規範化、程序化水平。



婁勤儉強調，代表法修正草案貫徹全過程人民民主重大理念，進一步拓展和深化“兩個聯繫”制度機制，支持和保障代表當好黨和國家聯繫人民群眾的橋梁。根據議程，本次大會將聽取對代表法修改的說明，建議你繼續關注。

