婁勤儉：中國與全球南方同呼吸共命運

大會新聞發言人婁勤儉回答中外記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 盧哲 俞敦平）全國人大十四屆三次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人婁勤儉在回答外國記者關於全球南方的提問時表示，作為發展中國家、全球南方的一員，中國始終同全球南方同呼吸、共命運，始終是南南合作的參與者、引領者。



古巴記者在新聞發佈會上問，古巴和中國作為全球南方成員，正與其他國家一道努力來加強發展中國家團結。今年，全球南方面臨一些挑戰，全球南方國家的聲音在國際上更加重要。請問，中方如何評價全球南方的團結進程，中方是否相信能夠帶領全球南方國家在全球治理中獲得更大的代表性？



對此，婁勤儉表示，全球南方國家過去20年對世界經濟增長的貢獻率高達80%。全球南方群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌。作為發展中國家、全球南方的一員，中國始終同全球南方同呼吸、共命運，始終是南南合作的參與者、引領者。



婁勤儉亦表示，習近平主席提出全球南方開放包容合作倡議，宣布支持全球南方合作八項舉措。中國盡己所能向160多個國家提供發展援助，同150多個國家和30多個國際組織攜手共建“一帶一路”，把支持全球南方發展振興作為全球發展倡議合作的優先方向，創設全球發展和南南合作基金。中方宣布對40多個最不發達國家100%稅目產品零關稅。



婁勤儉指出，當前，世界和平與發展依然面臨嚴峻挑戰。中國致力於推動構建人類命運共同體，加快落實三大全球倡議。全國人大願同全球南方其他國家的立法機構加強傳統友好關係，廣泛深入開展交流合作，為促進全球南方聯合自強提供法治保障。



（後方援助記者：段曉魯）