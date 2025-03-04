全國人大首場新聞發布會問答全文

新聞發佈會現場（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 盧哲 俞敦平）全國人大十四屆三次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人婁勤儉向中外媒體介紹本次大會有關情況，並就中國人工智能發展、中美經貿關係、中歐建交、政府債務監管等相關問題回答中外記者提問。



以下是新聞發佈會問答全文：



十四屆全國人大三次會議新聞發言人婁勤儉：各位媒體朋友，女士們、先生們，大家好！歡迎大家採訪十四屆全國人大三次會議。剛才，大會預備會議通過了大會議程。十四屆全國人大實有代表2929名，目前已有2893名代表向大會報到。大會的各項準備工作已全部就緒。



今年是“十四五”規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。即將召開的十四屆全國人大三次會議，是國家政治生活中的一件大事。



大會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，發展全過程人民民主，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，緊緊圍繞黨和國家工作大局，認真履行憲法和法律賦予的職責，開成一次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會，動員全國各族人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅定信心、凝心聚力、奮發進取，為全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興而努力奮鬥。



這次大會將於3月5日上午召開，11日下午閉幕，會期7天，共安排三次全體會議。