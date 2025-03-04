日本民間團體要求徹查駐日美軍基地

中評社北京3月4日電／據央視網報導，近年來，日本多地發現河流、地下水等存在有機氟化合物含量超標的問題。對有機氟化合物問題進行調查的日本民間團體3月3日召開新聞發布會，對日本內閣府食品安全委員會制定的相關標準提出質疑，並要求日本政府對該問題進行徹查。



日本內閣府食品安全委員會去年6月公布有機氟化合物人體每日攝入承受標準，並發布“有機氟化合物風險評估書”。相關民間團體認為，內閣府食品安全委員會在制定上述標準和評估書時，在對“人體健康影響”方面考慮不足，且所使用的數據也相對陳舊。



京都大學醫學研究科副教授 原田浩二：評價有機氟化合物對人體健康影響的論文，幾乎都沒有被內閣府食品安全委員會作為參考，日本政府無視這樣的文獻，我認為這種做法是不妥的。



明治大學環境社會學名譽教授 寺田良一：日本環境省現在參照的是美國2016年的標準，對有機氟化合物含量暫定國家標準為每升水50納克。但美國已在兩三年前將標準嚴格設置在每升水4納克了。為什麼日本還是按照幾乎是10年前的標準呢？我們對此抱有疑問。



近年來，日本沖繩縣、大阪府和東京都等地接連曝出水體中有機氟化合物含量超標，附近居民血檢結果異常。事發地附近的駐日美軍基地和日本自衛隊基地，被視為可能的污染源。日本民間團體認為，日本政府應當要求進入駐日美軍基地內調查。