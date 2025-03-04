《哪吒2》吸引全球目光聚焦“中國故事”

根據哪吒的形象繪制的杯子。（圖片來源：央視網） 中評社北京3月4日電／據央視網報導，隨著電影《哪吒之魔童鬧海》的熱播，激發了不少地方的文旅熱，其中也有不少外國友人被吸引，探尋中國文化。



在江西景德鎮的千年古窑旁，二十多位藝術家和非遺傳承人正在專心創作，許克文是釉下彩青花繪畫技藝傳承人，這幾天，他根據哪吒的形象繪制的一款杯子火出了圈。



景德鎮釉下彩青花繪畫技藝非遺傳承人許克文稱：“這個作品的靈感來自於《哪吒》這部電影，對這幅圖我做了一些取舍，後續加入了個人的一些原創，這契合我們陶瓷文化的傳承與創新。”



工筆和寫意相結合，動漫與青花瓷的碰撞讓傳統的古老技藝散發出現代的魅力，不僅國內消費者喜歡，一些國外友人更是愛不釋手。眼前正在挑選哪吒瓷杯的是來自西班牙的藝術家Jaume Ribalta，看過了《哪吒2》後，他對電影所傳達的感情有了自己的理解。



西班牙藝術家Jaume Ribalta稱：“從這部電影中你可以學到的一點是，他的主要角色總是處在不斷的挑戰和他所需要去克服的很多問題中。若命運不公，就和它鬥到底。他與他的朋友一起，與愛他和支持他的人們在一起。我認為這些感覺傳達了一個強有力的信息，我想這是這部電影的巨大成功。”



《哪吒2》上映後，引起了不少人探尋中國文化的興趣，Jaume Ribalta在看完了電影之後就作出了一個決定。



Jaume Ribalta稱：“我和遠在萬里之外的父母親已經約定好了，春暖花開的時候要帶他們來中國，多虧了中國和西班牙之間的過境免簽政策，他們首先會看到陳村及其周邊地區，以及這些在清朝時期最大的窑廠。我覺得這對我和我父母來講都是很特別的，並且我對於這個安排也很激動。”