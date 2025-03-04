中評社北京3月4日電／網評：香港融入國家發展大局走深走實



來源：大公網 作者：卓銘



一年一度的全國兩會今日隆重召開。今年是“十四五”規劃收官之年，也是“十五五”規劃的謀篇布局之年。在這個具有承上啟下意義的重要節點，今年的全國兩會不但深刻影響國家未來的發展，也和香港的發展息息相關。在國家發展的進程中，香港從不是旁觀者，而是參與者和推動者。香港未來的關鍵正在於融入國家發展大局，社會各界都要密切關注兩會，瞭解國家大政方針，牢牢把握機遇，推動香港發展開創新局面。



展望今年全國兩會，政策如何進一步推動高質量完成“十四五”目標，以及為“十五五”良好開局打好基礎，無疑是各界最為關注的焦點。在“十四五”規劃中，國家賦予了香港“八大中心”的定位，為過去五年香港融入國家發展大局，以及加大對創科、文化交流、知識產權貿易、爭議解決服務等方面的投入指明了明確方向，也促成了香港在有關方面的長遠進展。



全國政協十四屆三次會議新聞發言人劉結一指出，粵港澳大灣區高質量發展正不斷豐富“一國兩制”的生動實踐。其中港珠澳大橋客流車流再創新高。深中通道、黃茅海跨海通道建成通車，大灣區城市群“硬聯通”進一步完善。港澳居民甚至可以在大灣區自駕游“一日轉三城”。



與此同時，“軟聯通”持續提升，一系列便民利企措施相繼落地，人員、貨物、資金、數據等要素流動更加高效便捷。大灣區跨境直通救護車已經可以“點對點”運送病人；“北上南下”、“雙向奔赴”蔚然成潮。大灣區路相通、城相融、心相連，在中國式現代化進程中展現出新活力、新氣象。劉結一強調，全國政協將持續支持粵港澳大灣區建設，助力香港、澳門在融入國家發展大局中實現自身更好發展。



發揮“示範區”“連通器”優勢



中央高度重視和支持香港發展，關鍵是要香港把握住歷史機遇。可以預計，支持香港加快融入國家發展大局，將會是“十五五”規劃的內容，並且會更聚焦於兩地制度、資源、人才等方向的更深入和有機對接，尤其在創科等領域。香港是國家與世界的“超級聯繫人”和“超級增值人”，必須發揮規則“示範區”、經貿“連通器”等優勢，為國家高質量發展持續作出貢獻的同時，實現自身更好的發展。