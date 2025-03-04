中評社北京3月4日電／網評：中國經濟“含金量”提振全球信心



來源：大公網 作者：軒轅靖



國家統計局發布數據，2月中國製造業採購經理指數（PMI）為50.2%，較上月上升1.1個百分點，重回擴張區間。產需指數雙雙回升，新訂單指數51.1%，上升1.9個百分點，生產指數52.5%，上升2.7個百分點。此外，1至2月規模以上工業增加值同比增長6.1%，社會消費品零售總額增長5.8%，基礎原材料行業新訂單指數創近一年新高，經濟回暖態勢明顯。這意味著，在2025年首兩個月，中國經濟延續2024年“穩中有進”的﻿復甦態勢，並展現出超預期的韌性。



中國經濟韌性開局，既得益於前期政策紅利的持續釋放，也為今日召開的全國兩會奠定了積極基調。作為“十四五”收官之年的重要政治議程，兩會不僅承載著總結發展經驗、規劃改革路徑的使命，更將在全球經濟﻿復甦乏力的複雜形勢下，為中國經濟高質量發展錨定新坐標。



首兩個月的經濟運行良好，有賴於“政策發力＋市場修復”的雙輪驅動。一方面，“兩新”政策（新基建、新型城鎮化）和“兩重”建設（重大工程、重點領域）的持續推動，固定資產投資同比增長7.2%，其中高技術製造業投資增速達12.3%，凸顯產業結構升級的強勁動能，也使提振經濟發展的投資引擎動力較強。再看消費這個主引擎，新能源汽車、智能家居等升級類商品銷售額增長超過20%，文旅市場接待人次恢復至2019年同期的115%，這些數據折射出政策刺激與內生需求的有效共振。



另一方面，首兩個月經濟向好，並非簡單的總量擴張，而是伴隨著發展質量的提升，如規模以上工業企業利潤增長8.7%的同時，單位GDP能耗下降3.2%；再如數字經濟核心產業增加值占GDP比重突破12%，更顯經濟增長的“含金量”。