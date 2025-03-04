中評社北京3月4日電／網評：以破局觀念檢視傳統的士政策



來源：大公網 作者：吳傑莊



運輸及物流局昨日舉行的士車隊啟動禮，預計首隊的士車隊3月底開始營運，其餘會陸續投入服務。運輸及物流局局長陳美寶表示，的士車隊啟動禮是的士業界的重要里程碑，有助推動優質服務，智慧出行。



香港的士的服務質素一直為社會所關注。交通咨詢委員會在2023年共接獲11452宗關於的士服務的投訴，對比前一年上升近51%。現時政府與業界推動向車隊模式轉型，無疑是提升業界服務質素的重要一步。然而，市民更關心的是，香港的“點對點”交通是否可以讓的士和網約車共存，在公平競爭的情況下實現多贏？



個別網約車平台進軍香港超過10年，平均每個月有100萬宗接載服務，顯示出市場對服務需求的存在。而且相比全港的士數量衹有18163輛，更說明市場足夠容納網約車消化這如此巨大的運載量。Uber、高德打車、滴滴出行以及TADA等多個國內外網約車平台先後進軍香港市場，已成為部分有消費力乘客的出行之選。但規管網約車平台的立法工作至今仍處於在咨詢階段，市面上出現載客取酬的非法“白牌車”，除引起的士業界嚴重不滿外，更造成現今市場失序、有法不依的局面。



政府一再強調，根據現行法例，任何人士或機構如欲安排私家車作出租或取酬方式載客，有關車輛必須根據《道路交通條例》的規定，領有有效的出租汽車許可證，政府亦於2023年底提高非法出租或取酬載客罪行的罰則，但在執法取證方面，仍需進一步完善現有法例。有關部門表示，參考過世界多個城市規管網約車平台的經驗，指出深圳、新加坡、倫敦、堪培拉及多倫多等城市未有限制平台公司的數目，日本則只接受的士公司申請營運網約車服務。