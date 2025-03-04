中評社北京3月4日電／網評：台灣淪為美國“棄子”只是時間問題



來源：大公網 作者：蘇 虹



就在賴清德日前宣布將提高島內防務預算，並考慮向美方購買武器，以期獲得特朗普政府的所謂支持、在“倚美謀獨”死路上狂奔之時，美國有評論指出，若中美在台海開戰，美國將要付出高昂代價。美國《紐約時報》更稱，特朗普2.0為台美關係注入變量，台灣可能終將被美拋棄。其實，根本用不著討論台灣淪為美國“棄子”的可能性，因為台灣淪為美國“棄子”只是時間問題。



2月25日，美國《外交事務》雜誌網站刊發了一篇題為《台灣執念：美國的戰略不應押注於一場無法取勝的戰爭》的評論文章。文章作者分析了若中美在台海開戰，美國所要付出的高昂代價。“台灣的命運讓美國決策者夜不能寐，一旦中國大陸武力攻台將使美國面臨史上最嚴峻外交政策抉擇之一。若放任不管，將對美國在亞洲的軍事力量和信譽帶來新挑戰，但若介入，將付出大國間自1945年以來首次直接發生武裝衝突的代價。核武器和網絡武器恐使局勢惡化，給美國本土帶來毀滅性打擊，對美國而言，這將產生災難性的後果。”



文章在炒作渲染的同時，認為“美國沒有必要一定要為台灣而戰”，並透露出美國的矛盾心理，即：一旦中國大陸“武統”台灣，美國將在軍事、經濟和聲譽上遭受重大挫折。“讓該地區其他國家靠向中國”。隨後，作者又自我安慰認為，印度和日本是美國在印太地區的兩大“基石合作夥伴”，這兩個國家對中國有著“深厚的敵意歷史”，往往會對中國作出“有力回應”。



作者站在美國立場，對中美發生衝突的後果分析得還是比較“到位”：自2019年以來，美國政客，尤其是國會中的政客，紛紛推動一系列敵對政策，營造了對中國的敵對氛圍。在這種氛圍下，總統和國會更可能傾向於所謂“武力保衛台灣”，但美國人必須瞭解與中國發生衝突的真正代價──成千上萬甚至數十萬美國士兵死亡、可能引發動用核武器的風險、比2008年環球金融危機更嚴重的經濟衰退，以及日常生活的嚴重混亂。



文章作者認為，美國官員在討論與中國競爭時，還應強調美國也可以與中國共存的重要性。這樣做，將傳達出華盛頓願意建立穩定的互動模式、限制安全競爭以及合作解決全球問題的意願。同時，作者認為特朗普政府應當更進一步，避免災難性思維，包括必須向公眾傳達，如果中國完成統一大業，並不會對美國構成無法估量的更大挑戰。這篇文章的中心思想，可以理解為“美國沒有必要一定要為台灣而戰”，這與其標題是一致的。