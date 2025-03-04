中評社北京3月4日電／網評：“高科技”照進大會堂



來源：大公網 作者：馬浩亮



“扭秧歌”機器人、“賽博煙花”無人機，從春晚舞台，從城市夜空，進入人民大會堂，成為兩會首場記者會的亮眼熱詞。新質生產力是高質量發展的強大引擎，也成為政協議政建言重要著力點，完美融合為政治經濟社會總體發展大局的公約數。



一年前，正是人民大會堂，“新質生產力”首次寫進李強總理所作的《政府工作報告》中，並列為十大工作內容之一；十幾天前，也是在人民大會堂，來自高新科技頭部企業的民營企業家成了座上賓，習近平總書記出席座談會並發表重要講話。一項項始於實驗室、興於生產線、成於大市場的“高科技”，如今登上高層政治殿堂。這正是中國宏觀戰略的前瞻性、敏銳性，與民間活力、努力無縫對接的最好見證，也是兩會連通民意的真實寫照。



如今，中國人的科技驕傲，早已不再是重復“四大發明”和“兩彈一星”的敘事，日新月異的新技術、新產品，呈現“亂花漸欲迷人眼”之勢，不斷刷新中國經濟和科技的封面。電動汽車、鋰電池、光伏產品“新三樣”繼續發力，鞏固在全球產業鏈供應鏈中的優勢。無人機的厚積薄發、人形機器人的破繭成蝶、人工智能開源大模型的一鳴驚人，不僅為當下提供了更多優化解決方案，更為未來提供了無法估量的創新可能，為中國的國際競爭力蓄勢儲能。DeepSeek梁文鋒和宇樹科技王興興，成為新一代國民偶像。中國在多個領域從跟跑者，變為並跑者乃至領跑者。這正是大國應有的樣子。



中國新質生產力的崛起與全方位輸出，打破了矽穀、華爾街的聯合壟斷，並且重新書寫了全球化語境下科技創新的發展邏輯，摒棄了殖民時代的資源掠奪、冷戰思維的技術封鎖，以開放包容破解全球發展困境和治理赤字。其重大意義已超越了技術維度和經濟層面。



今年兩會，人工智能、機器人成為許多建議、提案的主題詞。譬如多位人大代表、政協委員建議用DeepSeek賦能工業設計、精準醫療，同時也就加強AI應用安全和科技倫理監管，獻計獻策。整合“金點子”，凝聚新共識，推動新質生產力進一步向新而行，兩會義不容辭。