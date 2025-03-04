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我國起訴美方最新加征關稅措施
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2025-03-04 17:00:07
中評社北京3月4日電／據新華網報導， 商務部新聞發言人4日表示，美東時間3月3日，美方宣布在原10%加征關稅基礎上對中國有關產品再次加征10%關稅，中方已在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加征關稅措施。
發言人說，美方單邊徵稅措施嚴重違反世貿組織規則，破壞中美兩國經貿合作基礎，中方強烈不滿和堅決反對。中方將根據世貿組織規則，堅定維護自身合法權益，捍衛多邊貿易體制和國際經貿秩序。
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