婁勤儉：人大與190個國家議會保持聯繫

目前，全國人大與190個國家的議會保持著聯繫交往。（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 盧哲）十四屆全國人大三次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂舉行，大會新聞發言人婁勤儉在回答有關全國人大對外交往相關問題時表示，過去一年，全國人大貫徹落實習近平外交思想，拓展和深化同世界各國議會和多邊議會組織的交往合作，取得了新進展。目前，全國人大與190個國家的議會保持著聯繫交往，建有26個對外交流機制、143個對外雙邊友好小組，是各國議會聯盟等20多個多邊議會組織的成員、觀察員。



有記者問道，很多人注意到，全國人大在對外交往方面比較活躍，在媒體上經常有這方面的報導。想請問發言人的是，全國人大的對外交往主要發揮了什麼作用，能否請您介紹更多一些情況？



婁勤儉表示，感謝你對人大對外交往情況的關注。人大對外交往是國家總體外交和人大工作的重要組成部分。過去一年，全國人大貫徹落實習近平外交思想，拓展和深化同世界各國議會和多邊議會組織的交往合作，取得了新進展。目前，全國人大與190個國家的議會保持著聯繫交往，建有26個對外交流機制、143個對外雙邊友好小組，是各國議會聯盟等20多個多邊議會組織的成員、觀察員。



婁勤儉強調，在對外交往中，我們始終把推動落實習近平主席重大外交行動成果作為首要任務。去年，趙樂際委員長同100多位外國政要會見會談，全國人大全年接待來自86個國家的代表團，派出71個團組赴68個國家訪問或出席國際會議。