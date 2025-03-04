尼泊爾考察團在一帶一路研討會上不斷發問

中評社北京3月4日電／據新華網報導，“共建‘一帶一路’倡議在哪些國家有項目落地完工？項目完成率是多少？主要聚焦哪些領域？”“共建‘一帶一路’倡議如何幫助尼泊爾利用現有自然和人力資源減貧脫貧？”“中方能否在農業領域給予尼泊爾更多幫助？”



3日在北京舉行的一場關於共建“一帶一路”倡議的研討會上，中國人民大學中共黨史黨建學院副教授夏璐就“高質量共建‘一帶一路’成果及中國對外合作的政策與實踐”這一主題進行分享。原定兩小時會議時間不知不覺拉長到3個多小時，而尼方考察團成員意猶未盡，還有許多希望瞭解的問題。



隨著研討的深入，考察團成員對於共建“一帶一路”倡議的頂層設計和合作成果、引領未來共建方向的多項行動、未來高質量共建“一帶一路”的願景等有了更全面瞭解。他們就減貧脫貧、國家發展、未來合作等議題發問和討論，現場氣氛熱烈。



今年是中國和尼泊爾建交70周年。尼泊爾大會黨幹部考察團此次應中共中央對外聯絡部邀請，到中國參觀訪問。



一些考察團成員坦言，此次來華前，對於共建“一帶一路”倡議的認識存在不足和偏差。在尼泊爾國內，“債務陷阱論”“損害主權論”等謠言讓部分民眾對這一倡議心存疑慮。而經過此次研討，他們對共建“一帶一路”倡議有了新發現、新理解和新感悟。



尼泊爾市政協會技術顧問庫馬爾·卡德卡說：“在尼泊爾，一些人誤以為共建‘一帶一路’倡議是中國人強加給外國的，但今天我們瞭解到這不是事實。這一倡議是中國和其他國家共建的，雙方共同商討開發方案之後再實施。”