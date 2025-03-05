快評：賴當局拱手相送　“護台神山”真要塌了

中評社快評／台積電宣布將在美國追加投資1000億美元、額外建設五座晶片工廠的消息，驚嚇了台灣人。台積電一向被視為“護台神山”，當成台灣的護身符。新的投資案讓台灣人驚覺，台積電真要變成美積電，“護台神山”真要塌了。



台積電此次擴建計劃涵蓋三座全新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一座大型研發中心。該筆1000億美元的投資是在台積電原定擴建計劃的基礎上進一步擴大。此前，台積電已宣布將其美國投資額從原定的400億美元提升至650億美元，並計劃在2030年前於亞利桑那州增設第三座晶圓廠。



對於台積電新的投資案，賴當局聲稱，支持本地企業布局全球，為國際社會帶來貢獻，期盼與美國共同打造“非紅供應鏈”。



特朗普明搶“護台神山”，賴當局拱手相送，這是現實版的“媚美賣台”。1000億美元的投入，意味著賴當局正式把台積電拱手相讓給美國，台積電正在加速撤離台灣。



台積電變美積電，“護台神山”塌了，民進黨當局背叛台灣人、虧欠台灣人。一味隨美起舞搞脫鈎斷鏈，出賣了台灣優勢產業、犧牲了台灣發展前景、砸掉了台灣民眾飯碗，也讓台灣失去了籌碼。失去台積電，台灣將什麼籌碼都沒有。



台積電變美積電、“護台神山”坍塌，其影響和後果，民進黨當局未必承受得起。“媚美賣台”有代價，利益、籌碼雙失，民怨也會累積。