中評數據：財政預算案與民意焦點

圖1 本屆特區政府3份財政預算案在發表5天香港社交媒體涉該議題的關注度及其在整體輿論中的佔比（中評智庫大數據中心製圖） 圖2 本屆特區政府3份財政預算案在發表5天後香港社交媒體涉財赤議題的聲量及其在整體涉預算案討論中的佔比（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港3月13日電/2月26日，香港財政司司長陳茂波發表最新一份財政預算案，以嚴格控制開支為主、開源為輔推出了一系列措施，包括削減2元乘車的優惠力度，全體行政、立法、司法機關與區議會人員凍薪等，在香港社會引發廣泛關注。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據後得出結論：香港主流民意肯定特區政府銳意重節流以減赤的決心，在一定程度上理解在財困時期部分福利措施會有所縮減，並對特區政府維持在創科與推動兩地交融方面的投入反應正面，但對今後特區政府如何處理財赤問題仍持高度關注。



如圖1所示，最新出爐的財政預算案，是本屆特區政府發布的三份預算案中關注度最高、且在整體輿論中佔比最大的一份。從2022/23至2024/25年度以來，香港特區政府已接連三年錄得赤字，且赤字規模皆高達近千億水平。2025/26年度的預計赤字雖降至670億元，但仍然無法完全釋除香港市民對公共財政狀況的擔憂。



由圖2可知，最新一份財政預算案發表後5天，社交媒體涉財赤議題的討論聲量為本屆特區政府3份財政案中之最，且財赤聲量在整體涉預算案討論中的佔比也達至最高，接近三成二。足見，香港市民十分關注特區政府在最新一份預算案中，如何在盡量不影響現有公共服務及未來發展投資的基礎下，實現減赤、恢復收支平衡。

