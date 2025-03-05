曾力群答中評：用文化拉近兩岸青年距離

台灣省全國人大代表、貴州省台聯會長曾力群（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）台灣省全國人大代表、貴州省台聯會長曾力群4日下午在台灣團駐地接受中評社記者採訪，就黔台兩地交流相關議題分享觀點。她指出，中華文化是兩岸青年交流最好的切入點，貴州擁有豐富的少數民族文化，我們會在兩岸青年交流中充分用好這些文化資源，拉近兩岸青年的距離。



早前黔台之間已經搭建了少數民族鄉鎮交流平台，曾力群向記者介紹說，一直以來，我們充分用好貴州豐富的少數民族文化資源，推動黔台兩地少數民族的交流交往，促成兩地締結少數民族友好鄉鎮，搭建起常態化雙向交流平台，推動交流取得實效。



談及下一步繼續推動黔台少數民族文化交流的考慮，曾力群表示，我們會繼續邀請台灣少數民族鄉鎮的台胞鄉親來貴州參訪，讓他們實地瞭解大陸少數民族地區經濟社會發展成就。此外，我們還將與與所締結的友好鄉鎮開展在經濟發展、文化傳承、鄉村振興等方面的交流合作，力爭組織大陸的少數民族同胞赴台參訪，實現兩地少數民族常態化交流互動，以文化為紐帶，增進兩地少數民族同胞的民族認同、文化認同和國家認同。



曾力群此前曾闡述過文化交流在兩岸關係中的重要性，她認為，“要拉近台灣年輕人的心，文化交流是一個最好的切入點。”貴州豐富的少數民族文化資源十分豐富，如何發揮這一優勢來拉進兩岸青年的距離？曾力群就此指出，中華文化是兩岸青年交流最好的切入點，貴州擁有豐富的少數民族文化，我們會在兩岸青年交流中充分用好這些文化資源，拉近兩岸青年的距離。在交流活動中，會讓他們去到少數民族聚居地區，一是瞭解少數民族地區經濟社會發展情況，從少數民族地區發展，以點帶面，感受大陸發展成就，瞭解大陸制度優勢。二是體驗貴州少數民族文化，從生活習俗、民俗節慶、非遺文化中感受中華優秀傳統文化，增進民族認同和文化認同。三是參與貴州少數民族地區的文化體育活動，如村超、村BA等，增進相互瞭解，融洽同胞感情，切身感受兩岸一家親的氛圍。希望通過以上三點，讓貴州少數民族文化在兩岸青年交流中成為交流的最佳議題、交往的情感紐帶、交融的文化基礎。