李興魁答中評：湘台交流源遠流長成果豐富

台灣省全國人大代表李興魁（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）台灣省全國人大代表李興魁4日下午在駐地接受中評社記者採訪。李興魁工作生活在湖南，他向記者介紹了湘台兩地交流合作的成果以及湖南對台交流的優勢。



“湘台兩地交流合作源遠流長、成果豐富。”李興魁介紹，主要體現在以下幾個方面：第一，經貿合作成果豐碩。截止目前，湖南累計批准台資項目3173個，旺旺、富士康等台灣知名企業落戶湖南。2021年5月，湖南獲批設立海峽兩岸產業合作區，成為全國第五個獲批設立產業合作區的省份。目前產業合作區已落戶台資企業43家，總產值超過291億。



二是，科技交流日益提升。2024年第二屆海峽兩岸綠色低碳循環發展合作交流會在湖南舉行，海峽兩岸綠色低碳產業技術聯盟正式揭牌。



三是，青年交流豐富多彩。湘台青年企業家融合發展大會自2020年創立以來已經舉辦了四屆，成為湘台青年碰撞智慧、凝聚共識、共促發展的有力平台。



四是，農業和文化交流比較頻繁。我們舉辦了海峽兩岸炎帝神農文化交流大會、第三屆海峽兩岸農業文化交流及湘台農文旅融合發展等活動，推動湘台兩地農業文化旅遊領域的融合發展。



在採訪中，李興魁也談及湖南同台灣交流的優勢。一是，人文淵源優勢。“許多台灣知名人士的祖籍都在湖南，”李興魁表示，湖南文化底蘊深厚，湘台兩地文化同根同源，可以引發共鳴。