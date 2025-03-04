關稅擔憂致紐約股市大幅下挫

中評社北京3月4日電／據新華網報導，由於美國政府加征關稅引發市場拋售，以及最新經濟數據疲軟導致投資者擔憂美國經濟走勢，紐約股市3日高開低走，午後出現跳水，三大股指一度均下跌超過2%。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌649.67點，收於43191.24點，跌幅為1.48%；標準普爾500種股票指數下跌104.78點，收於5849.72點，跌幅為1.76%，創下去年12月以來最大單日跌幅；納斯達克綜合指數下跌497.09點，收於18350.19點，跌幅為2.64%。



美國總統特朗普3日在白宮舉行的記者會上說，擬對墨西哥和加拿大加征25%關稅的措施將於4日生效。他還說，“對等關稅”將於4月2日生效。



美國政府關稅政策引發市場恐慌，投資者拋售股票，紐約股市三大股指集體跳水。美國市場服務機構伽瑪路資本夥伴公司首席投資官喬丹·裡祖托認為，美國加征關稅表態後股價立刻作出反應，顯示出圍繞關稅政策的不確定性對股市的影響。另外，對美國經濟可能滑入“滯脹”的擔憂也導致股市下跌。



與此同時，美國供應管理學會當日發布的數據顯示，美國2月製造業採購經理人指數為50.3，低於前一個月的50.9，也低於市場預期。分析人士認為，製造業採購經理人指數走低表明美國經濟增長正在放緩，導致市場人氣承壓。