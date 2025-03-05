大陸文化作品在台走紅　台籍代表：促兩岸共鳴

台灣省全國人大代表曾力群（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）多位台灣省全國人大代表4日在駐地接受媒體聯合採訪。中評社記者注意到，在受訪中，當談到兩岸文化交流時，代表們都有“很多話要說”。他們普遍強調了兩岸文化交流的重要性，同時提到大陸的文化產品如影視劇、遊戲在台灣流行，有效促進了兩岸的文化共鳴，為兩岸文化交流和合作提供了廣闊空間。



“具有中華文化特色的大陸文化產品在台灣流行，這對於在‘去中國化’教育影響下的台灣年輕人瞭解中華文化、中國歷史具有重要的意義，也是行之有效的方式。”談及大陸影視劇《繁花》、遊戲《黑神話·悟空》等在台灣受到歡迎，台灣省全國人大代表曾力群表示，中華文化以現代文化產品的方式進入台灣，讓台灣年輕人有新奇感，也更願意瞭解中華文化；此外，中華文化以年輕人喜聞樂見的方式呈現，有更好的認可度和認同感；在觀影和遊戲的過程中，無處不在的中華文化元素會潛移默化地喚起台灣年輕人對中華文化的共鳴和歸屬感。



台灣省全國人大代表李興魁也注意到大陸影視遊戲作品在台灣走紅的現象，他認為，這是兩岸文化交流的深入體現，也喚起了台灣民眾對中華文化的共同記憶和情感共鳴，讓台灣青年更加深入地感受到中華文化的魅力，拉近了兩岸同胞的心理距離，展示了大陸文化產業的蓬勃發展和強勁實力，也為兩岸文化產業合作提供了廣闊的空間。



“希望兩岸共同挖掘中華文化的瑰寶，創作更多優秀的文化作品，滿足兩岸同胞共同的精神文化需求。”李興魁期待大陸發揮文化產業優勢，讓更多的優秀作品走進台灣民眾的生活。同時，他也希望台灣的文化產業擺脫去“中國化”的束縛，順應民眾期待，與大陸相向而行，攜手並進，重拾兩岸文化認同。



台灣省全國人大代表廖志豪以“電影《哪吒之魔童鬧海》在台灣走紅”為例分享了他對兩岸文化交流的見解。廖志豪說，哪吒是中華傳統文化中比較有代表性的一個人物，島內民眾亦對其耳熟能詳。此外，這部電影在故事情節、動畫技術等方面的表現都非常出色，是用現代藝術手法對傳統文化元素進行的演繹。“這樣好的作品在兩岸之間能夠引起共鳴是很自然的事情。”廖志豪表示，大陸有很多優秀的電影、遊戲作品正逐步走向世界，這是綜合國力的體現，也是文化軟實力的體現。