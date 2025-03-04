日本大船渡市山火蔓延　四千餘人被要求疏散

中評社北京3月4日電／據央視新聞報導，據日本廣播協會4日報導，日本岩手縣大船渡市山火仍在蔓延。截至當地時間早6時，過火面積已接近2600公頃，占該市面積的8%。



據日本共同社4日消息，已有4596人被要求疏散，超84棟建築受損。消防人員正24小時全天候滅火。