網評：福建送“大禮包”　台企台胞勿失良機

中評社北京3月4日電／網評：福建再送“大禮包” 台企台胞勿失良機



來源：大公網 作者：朱穗怡



俗話說“一年之計在於春”。福建省在新春之際再次頒布惠台利民措施，展現了進一步關切台胞台企訴求、加快建設兩岸融合發展示範區的決心和能力。早前筆者曾赴福建參訪和調研，發現當地推動兩岸融合發展的成果令人驚喜。尤其在基礎建設方面，連接廈門和金門的廈金大橋（廈門段）工程進展良好，上月更取得突破性新進展：劉五店航道橋東主塔“金剛護體”──鋼套箱成功定位安裝，為後續施工創造良好條件。此外，在為台胞辦證換證方面，福建相關部門的安排相當細心周到，不僅在出入境口岸旁邊設了辦證中心，還開展了“一條龍”服務，讓首次赴大陸的台胞可一次性辦妥各類通行證件、手機卡、銀行卡等，節省不少時間。在參觀廈門赤土社時，幾位台灣年輕人分享了參與大陸鄉村建設的經驗和感受，認為在大陸找到了“用武之地”。



正是“百聞不如一見”，作為“台胞登陸第一家園”的福建近年在探索兩岸融合發展新路方面採取了不少積極措施。這次是2023年9月《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》發布後，福建省第四次發布惠台利民措施，迄今累計共有62條內容。相較於之前的舉措主要聚焦經貿往來、金融合作、涉台司法建設、鼓勵台胞就業創業、便利台胞生活等，這次則新增了“促進閩台服務業合作”和“支持對台農林漁業發展”，有助吸引更多台商台企到福建尋找商機、開拓市場。



在促進閩台服務業合作方面有5條措施，當中“試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司”最受關注。這是大陸方面給予台資台企同等待遇的又一重要舉措，讓在福建設立的持證台資廣播電視節目製作經營公司申報審批流程視同在福建的大陸企業的待遇，其拍攝的節目視同大陸製作公司拍攝的作品，在大陸的廣播電視機構及網絡視聽平台播出時，無需進行境外作品引進申報審批。



由於條件吸引，在相關政策宣布兩天後已有台企申請，並獲得大陸首張針對台灣業者的廣播電視節目製作經營許可證，未來將可在大陸製作節目、動畫和紀錄片等影視作品，由此台企在大陸的商機更加豐富。



在支持對台農林漁業發展方面，共有支持台灣農民創業園發展等6條措施，也是進一步落實大陸方面之前頒布的《關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施》。閩台兩地氣候類似，農業合作有得天獨厚的優勢，福建目前是大陸最大的兩岸農業合作試驗區，這些年已有不少台商台農在福建發展農業，並融合文創、旅遊，發展成旅遊度假勝地。