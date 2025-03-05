中評關注：全國人大發佈會 彰顯中國自信

大會發言人婁勤儉（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月5日電（記者 盧哲）十四屆全國人大三次會議4日在北京人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。在超過一個半小時的發佈會中，發言人回應了立法、科技創新、國際關係等熱點議題，展現了中國的發展韌性、擔當和自信。



在法治建設上，扎實推進。



婁勤儉說，十四屆全國人大二次會議以來，全國人大常委會充分發揮人大在立法工作中的主導作用，著力推動中國特色社會主義法律體系與時俱進、發展完善。一年來，審議法律案39件，通過了其中的24件，包括制定法律6件、修改法律14件，作出有關法律問題和重大問題的決定4件。



去年的立法成果，主要體現在一是服務加快發展新質生產力。二是保障人民群眾對美好生活的向往。三是完善國家機構有關法律制度。四是支撐擴大高水平對外開放。婁勤儉說，下一步，我們將堅持改革和法治相統一，不斷完善中國特色社會主義法律體系，以高質量立法保障和服務經濟社會高質量發展。



婁勤儉還提到，去年12月，民營經濟促進法（草案）由國務院提請全國人大常委會初次審議；上個月又進行了再次審議。一審後，草案在中國人大網公布，徵求社會公眾意見；全國人大有關專門委員會和工作委員會還通過座談、調研等方式聽取包括民營企業在內的各方面意見。婁勤儉說，法治是最好的營商環境。草案第一次將堅持“兩個毫不動搖”、促進“兩個健康”寫入法律，把黨中央關於促進民營經濟發展的重大方針、政策舉措上升為法律規範，對於保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，進一步優化民營經濟發展環境，提振民營企業家發展信心，促進民營經濟健康發展、高質量發展，具有重大而深遠的意義。