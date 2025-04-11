中評月刊：美國科技戰略演變與影響

中評社香港4月11日電/復旦大學中國研究院副研究員劉典、清華大學人工智能國際治理研究院科研助理趙楊博、復旦大學管理學院博士後兼正高級工程師魯匯智（通訊作者）聯名在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《科工複合體的崛起：特朗普政府科技戰略演變與全球影響》。作者認為：2025年1月15日，拜登在其告別演講中表達了自己對於即將到來的下一屆政府“權力危險集中”的擔憂，並且對特朗普政府內部正在形成“科工複合體”發出嚴重警告。當前美國人工智能發展環境，伴隨著特朗普上台履行政治承諾，廢除拜登的人工智能行政令並且同OpenAI、軟銀、甲骨文開啟“星際之門計劃”，同時於 1月23日再次啟動總統科學技術顧問委員會（PCAST），這些行動正不斷加快美國政府內部科工複合體的演進。近年來，美國政府對中國發起的科技競爭，實現了從“貿易限制”向“創新抑制”的戰略轉變，與此同時，一個帶有鮮明特點的“科工複合體”正從“軍工複合體”演化形成。與傳統的“軍工複合體”以企業和個人利益為核心不同，在“科工複合體”內，國家利益是驅動力，形成了由白宮、國會和科技企業共同主導的協作機制。這種結構賦予了複合體一種超越單純經濟動機的戰略視野，使得政府和企業能夠更加緊密地合作，以應對來自中國的挑戰。隨著特朗普加強了與硅谷科技領袖之間的聯繫，如埃隆·馬斯克、雅各布·赫爾伯格、大衛·薩克斯等科技行業的領軍人物通過“旋轉門”得以出任政府職位，參與政策制定。這不僅將增強“複合體”內部決策層的技術專長，也使得政策實施更具靈活性和針對性。進入 “特朗普政府2.0”時代，中美之間的科技較量將繼續呈現複雜多變的局面。“不變”的是雙方在關鍵技術領域的持續對抗，而“變”的則是不斷演變的合作與競爭模式。在此背景下，美國的“科工複合體”預計將發揮關鍵作用，推動形成新的國際科技秩序，並在全球範圍內引發更多的風險和挑戰。文章內容如下：



引言



1944年底，時任美國總統羅斯福思考“戰時研發的科學技術在戰後造福社會的巨大潛力”，致信科技顧問范內瓦·布什尋求建議。1945年7月，布什提出《科學：無盡前沿》報告，提出重視基礎科學研究，政府撥款資助科研項目，設立國家研究基金會等，這使得美國在當時形成了基於政府、工業、學術界的創新三角，加快了美國在全球科技領域占據領先的進程。上世紀60年代，基於美國的科技政策的持續影響，科技、軍事等領域得以快速擴張，“軍工複合體”成為了當時的產物，儘管時任美國總統艾森豪威爾以“警告”的口吻表示其危險，但在此之後“軍工複合體”與美國政府的聯結仍舊不斷加深，高昂的軍費預算與軍費開支雖加強了美國政府的軍事實力但也帶來了更加沉重的負擔。而如今伴隨著全球地緣局勢緊張以及諸多不可控事件的發生，美國的軍工複合體在俄烏戰爭、巴以衝突內依舊找到了宣洩窗口，而科技領域美國政府又將矛頭指向中國，以強硬手段維護其在全球科技發展中的領導地位。