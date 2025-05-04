田飛龍論澳門的一國兩制經驗與價值

中評社香港5月4日電/中央民族大學法學院副院長、中央民族大學台港澳研究中心主任、全國港澳研究會理事田飛龍博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊327期發表專文《澳門特色“一國兩制”的經驗、價值與新篇章》。作者認為，“一國兩制”根植中華文明古典智慧與中國共產黨的世界體系思維之中，是中國參與當代世界體系與實現現代化、國際化發展的大戰略杠杆。澳門特色“一國兩制”是這一制度實驗的重要承載和樣本，與香港經驗構成比較與互鑒關係。習近平主席在澳門回歸25周年大會上的重要講話，是對澳門特色“一國兩制”成就、規律、發展路徑與未來方向的系統而科學的總結，更關鍵的是提出了基於港澳經驗的“一國兩制”的“好制度論”和“普遍價值論”，賦予了“一國兩制”以人類政治文明新內涵與人類和平發展新效用的哲學高度和政策期待，為新時代“一國兩制”行穩致遠指明方向。習主席講話凸顯了橫琴改革在推動澳門經濟適度多元發展、建設新澳門與探索“一國兩制”新制度方面的戰略引領意義。在澳門特色“一國兩制”的新階段與新篇章中，機遇和挑戰並存，需要澳門在中央堅定支持下進行相應的制度改革和社會動員，在民族復興與新全球化的未來進程中作出愛國愛澳的獨特貢獻。文章內容如下：



2024年12月20日，習近平主席在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上發表重要講話①，對澳門特色“一國兩制”進行系統而科學的總結，對澳門融入國家發展大局與發揮更好的全球化作用給出政策指引，是“習近平新時代中國特色社會主義思想‘港澳篇’的最新成果”（夏寶龍）。2025年1月9日，中央港澳辦主任夏寶龍在學習習近平主席上述重要講話專題研討會上發表長篇闡釋性致辭，推動各界進一步深入學習研討重要講話精神，進行理論闡釋和政策轉化。