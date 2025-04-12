中評月刊：台社會泛安全化進程加快

中評社香港4月12日電/福建社會科學院現代台灣研究所副研究員林中威博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《台灣當局“泛安全化”行為邏輯與影響》，作者認為：在當代西方民主政治中，各類議題“泛安全化”已成為執政者擴張權力的重要工具，並在很大程度上重塑著社會觀念與結構。賴清德上台以來，通過加強對台軍掌控、推進“全民防衛”與加緊對美勾連等手段，導致台灣社會“泛安全化”全面加速。賴清德在藉此鞏固權力、推進“以武拒統”的同時，其反復標榜的台灣“民主優越性”更為空洞化，也嚴重威脅台灣社會穩定與發展。文章內容如下：



安全指一個社會所處的既無內憂又無外患的環境。伴隨國際環境的快速演變，越來越多社會議題被定義為安全事務，也導致西方民主制度下行政部門以安全為名加強集權的“泛安全化”現象愈演愈烈。在台灣島內，賴清德當局為鞏固自身權力，一面加緊掌控台軍，推動其“台獨化”、“去中國化”，一面持續推進“全民防衛”建設，在社會各領域全面建構“台獨”勢力的整體軍事潛能。一系列舉措不僅加劇了台海緊張局勢，也加速了台灣社會的“泛安全化”進程。



一、“泛安全化”的概念特徵



安全是人類社會的基礎需求，但“安全觀”又受到主體對內外環境認知的深度影響。基於此，西方民主制度下政治人物愈發傾向於炒作“安全”概念，使越來越多事務成為“至關重要”的“安全議題”。這一“泛安全化”局面不僅為行政部門擴張權力創造機會，引發民間與軍隊的關係重構，也在一定程度上重塑了社會觀念和民眾的認同。