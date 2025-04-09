中評月刊：新質生產力賦能大陸台企轉型

（圖源：新華社） 中評社香港4月9日電/廈門大學台灣研究院經濟研究所所長、廈門大學台灣研究中心研究員王勇博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《新質生產力賦能大陸台企數字化轉型研究》，作者認為：新質生產力是以科技創新為主要驅動力量，以培育和形成戰略性新興產業和未來產業為主要支撐的生產力。新質生產力側重於利用知識和技能提升生產效率。新質生產力所強調的高科技、高效能、高質量的特徵將為台企在大陸投資發展創造出難得的新機遇和利好，為台企在大陸發展提供新的發展空間。基於此，以數據要素市場化配置統籌推進數字經濟建設，加快培育新質生產力，全面賦能數字營商環境優化、數字產業協同發展等，有助於推動大陸台企數字化轉型，促進大陸數字經濟與實體經濟深度融合，進而推動大陸實現以創新為驅動力的高質量發展，為大陸中國式現代化建設奠定堅實的物質技術基礎。文章內容如下：



2023年9月，習近平總書記在黑龍江調研期間強調，“整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力”①。新質生產力是以科技創新為主要驅動力量，以培育和形成戰略性新興產業和未來產業為主要支撐的生產力。新質生產力側重於利用知識和技能提升生產效率。同年9月12日，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》中指出“推動在閩台企數字化網絡化智能化轉型”②。基於此，以數據要素市場化配置統籌推進數字經濟建設，加快培育新質生產力，全面賦能數字營商環境優化、數字產業協同發展等，有助於推動大陸台企數字化轉型，促進大陸數字經濟與實體經濟深度融合，進而推動大陸實現以創新為驅動力的高質量發展，為大陸中國式現代化建設奠定堅實的物質技術基礎。