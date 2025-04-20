中評月刊：以閩台祖地文化優勢促融

中評社香港4月20日電/福建行政學院閩台研究院副院長、福建省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員閆興教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《兩岸融合發展視域下閩台祖地文化賡續芻論》。作者認為，在海峽兩岸長期的交流交往中，閩台兩地逐漸形成了以閩南文化、媽祖文化、客家文化、朱子文化、鄭成功文化、聖君文化為主要內容的祖地文化。這些文化普遍具有血脈親情優勢、民間信仰特點、歷史人文底蘊，並通過宗族文化、宗教文化、民俗文化等不同載體呈現。受兩岸長期隔離、台灣地區“台獨”勢力不斷“去中國化”、交流交往相關活動質量等因素影響，閩台祖地文化未能最大化發揮作用。需要深挖閩台祖地文化資源，打造精品特色品牌，搭建交流平台，宣傳好閩台祖地文化故事，發揮閩台祖地文化“以情促融”重要作用，進一步增進海峽兩岸文化融合發展。文章內容如下：



習近平總書記2024年10月15日至16日在福建考察時強調：“在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐。”①福建是台灣同胞主要祖籍地、台商投資集中區和台灣文化主要發祥地，對台文化資源十分厚實。閩台文化在風土人情、傳統文化、歷史典故、人文景觀等方面淵源深厚。文化和情感的力量，穿越時空、穿越地域、直抵心靈深處，鑄就了兩岸同胞濃厚的感情。《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》強調要“深化閩台社會人文交流”，指出“實施閩台歷史展示溯源工程，開展閩台族譜對接、尋根謁祖等活動”。②加強祖地文化體系建設作為貫徹落實黨的方針政策重要舉措寫進了福建省委決議中。祖地文化交流是兩岸往來富有潛力和發展前景的主題，如何以當地的人文、歷史資源為依托，深入挖掘運用厚實而凝重的祖地文化資源，發揮文化紐帶作用，是需要認真思考和探索的現實課題。



一、閩台祖地文化資源基本情況



閩台一水相連，80%的台胞祖籍地在福建。閩台兩地“語同音、歌同調、俗同風、食同好、文同緣、神同源、祖同宗”，這些都建立在共同的文化基礎、共同的倫理道德、共同的生活方式之上，是語言文化、宗親關係、民間信仰、飲食習慣、民俗風情等方面的深度融合。