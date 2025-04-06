中評月刊：鑄牢中華民族共同體意識

中評社香港4月6日電/閩南師範大學副教授羅曉林和中國社會科學院民族學與人類學研究所研究員、中國社會科學院長城學者曾少聰在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《港澳台同胞和海外僑胞鑄牢中華民族共同體意識的實踐路徑》。作者認為：港澳台同胞和海外僑胞鑄牢中華民族共同體意識在實踐向度上有利於增強中華民族凝聚力與向心力，在思想向度上有利於共擁民族團結和國家完全統一，在目標向度上有利於推進強國建設、民族復興偉業。當下，港澳台同胞和海外僑胞鑄牢中華民族共同體意識面臨著本然和實然兩方面的困境。港澳台同胞和海外僑胞鑄牢中華民族共同體意識要以鞏固愛國統一戰線為先導，繫好港澳台同胞和海外僑胞的“中國結”；以中華文化認同為根基，加快中華優秀傳統文化“出海”；以“鄉愁”為情感紐帶，促進港澳台同胞和海外僑胞與祖國心靈契合；以華文教育為抓手，培育海外華僑華人中華民族共同體意識，把港澳台同胞和海外僑胞緊緊團結在一起，同心協力，共促國家完全統一和民族團結發展。文章內容如下：



鑄牢中華民族共同體意識是新時代黨的民族工作的“網”，是全黨全國各族人民的共同任務。新時代黨的民族工作少不了港澳台同胞和海外僑胞，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興更離不開港澳台同胞和海外僑胞的支持和參與。港澳台同胞和海外僑胞鑄牢中華民族共同體意識是貫徹落實黨的二十大精神的內在遵循，是推動“一國兩制”行穩致遠的應有之義，對深化中華民族認同、維護國家統一具有重要的現實意義。



一、港澳台同胞和海外僑胞鑄牢中華民族共同體意識的價值意蘊



從歷史和現實的視角來看，港澳台同胞和海外僑胞是實現中華民族偉大復興征程上不可或缺的參與者、推動者和受益者，鑄牢中華民族共同體意識的最終指向是國家統一、民族團結和民族共同繁榮。引導港澳台同胞和海外僑胞爭做海內外文化交流的傳播者、助力國家完全統一的先行者和推進中華民族偉大復興的踐行者，是港澳台同胞和海外僑胞鑄牢中華民族共同體意識的應有之義。