中評月刊：警惕菲律賓南海政策極端化傾向

中評社香港4月5日電／南京大學歷史學院2016級博士研究生、中國南海研究院南海歷史文化研究所所長陳相秒副研究員與華陽海洋研究中心助理研究員張舒聯名在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《菲律賓南海政策“極端化”傾向與影響》。作者認為：菲律賓小馬科斯政府的南海政策表現出明顯的“極端化”傾向，具體表現為：以灰色方式公開干涉別國內政及其他國家間關係、輕易訴諸冒險主義路線、單方面挑戰南海地區戰略平衡、支持並配合美國“南海－台海”聯動遏華策略。“極端化”傾向是菲政治家族、官僚集團和精英集團三股勢力將各自利益凌駕於國家利益之上進而共同作用的結果。受涉南海爭端“右翼”勢力崛起、仲裁裁決影響擴散和滲透、涉海法律制度結構固化交織作用的影響，南海政策“極端化”傾向呈現一定的路徑依賴性，但同時也面臨國家利益和政治集團利益的平衡關係存在無法避免的脆弱性、美特朗普政府對菲防務承諾的模糊性和不可預期性等方面挑戰。菲南海政策調整加劇了中國努力管控中菲關係、南海爭端和周邊關係的複雜性，中國在保持兩國溝通渠道暢通的同時，可通過戰略性地降低菲預期收益和提高其對成本和風險評估及前瞻性地培育民意基礎加以應對。文章內容如下：



菲律賓是南海爭端重要當事國，對位於其200海里內海域主張管轄權（專屬經濟區），並對中沙群島黃岩島及南沙群島部分島礁提出領土主張。自20世紀60年代，菲聚焦海洋擴張，採取軍事和灰色手段非法占領南海部分島礁，並以國內立法和訴諸第三方機制強化權益主張，同時尋求美國等域外國家為其海上行動提供支持。①小馬科斯政府上台後，脫離傳統外交原則和軌道，挑戰現代國際關係基本準則、東盟整體對外戰略以及菲總體外交方針，將其南海政策主線轉而聚焦服務少數政治集團利益，呈現出明顯的“極端性”。本文旨在梳理小馬科斯政府南海政策“極端化”傾向的表現及其背後決策邏輯，並試圖評估這一政策取向的走勢及對中國的影響，最後嘗試提出中國可以採取的前瞻性、戰略性的舉措。