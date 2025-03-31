中評月刊：當前中國宏觀經濟形勢分析及展望

中評社香港3月31日電／國家信息中心課題組在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《當前中國宏觀經濟形勢分析及2025年展望》，作者認為：2024年以來，面對複雜多變的內外環境，中國加大宏觀調控力度，著力深化改革開放、擴大國內需求、優化經濟結構，經濟運行呈現總體平穩、穩中有進、質效向好的態勢。展望2025年，世界仍舊動蕩不安、衝突頻發，貿易摩擦風險會呈顯著上升，中國國內需求不足、轉型陣痛、企業內捲、房地產市場調整等問題依然存在，但在政策加力、改革發力、開放助力、轉型給力、增長潛力等多力協同作用下，新質生產力將加快形成，物價水平會有溫和回升，國內經濟將延續穩中有進態勢，預計2025年中國經濟增長將在4.8%左右。文章內容如下：



一、2024年中國宏觀經濟運行總體平穩、穩中有進



2024年以來，在政策效應持續釋放、新質生產力加快發展、外需好於預期等因素作用下，中國經濟運行保持平穩、結構持續優化、質效不斷向好，呈現出“前高、中低、後升”態勢。



（一）經濟運行保持平穩



宏觀經濟穩定增長。2024年，中國GDP同比增長5%，在主要經濟體中居於前列，仍然是全球經濟增長的重要引擎。隨著存量政策和一攬子增量政策持續發力顯效，市場銷售、服務業明顯回升，股市、樓市交易趨於活躍，企業和消費者的預期改善，支撐經濟企穩回升，全年呈現出“前高、中低、後升”態勢。