中評現場：政協開幕 習近平出席

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席全國政協十四屆三次會議開幕會（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月5日電（記者 郭至君）全國政協十四屆三次會議3月4日下午在北京人民大會堂開幕，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人出席了此次大會。



中評社記者在現場看到，下午2點30分許，2110位委員陸續進入人民大會堂大禮堂參加開幕大會。臨近3時許，黨和國家領導人習近平、李強等也步入大禮堂並在主席台就座。全國政協副主席石泰峰宣布大會開幕，全體起立，唱國歌。大會首先審議通過了政協第十四屆全國委員會第三次會議議程。



全國政協主席王滬寧代表政協第十四屆全國委員會常務委員會，向大會作報告工作，他從四個工作重點和六個方面介紹了過去一年全國政協的有關工作。王滬寧說，2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民，沉著應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務，中國式現代化取得新的重大成就，更加堅定了全黨全國各族人民奪取新時代中國特色社會主義新勝利的決心和信心。



王滬寧也表示，2025年是“十四五”規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。人民政協要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，貫徹落實習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話精神，切實擔負起把中共中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去、把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來的政治責任，堅持圍繞中心、服務大局，助力高質量完成“十四五”規劃目標任務、為實現“十五五”良好開局打牢基礎。



王滬寧指出，進一步全面深化改革任務光榮艱巨，中國式現代化前景光明美好。我們要牢記習近平總書記殷殷囑托，珍視政治身份，錘煉政治品格，提高政治能力，勤學習、善研究、勇擔當，以高質量履職展現政協委員時代風采。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，堅定必勝信心，匯聚奮進力量，推動新時代新征程人民政協工作邁上新台階，為中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量！

