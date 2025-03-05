王滬寧作報告總結全國政協工作 提新任務

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧向大會作報告（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月5日電（記者 郭至君）全國政協十四屆三次會議3月4日下午開幕，全國政協主席王滬寧在會上代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作工作報告。王滬寧介紹了一年來全國政協常委會的主要工作情況以及2025年的主要任務。王滬寧表示，2025年是“十四五”規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。人民政協要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，助力高質量完成“十四五”規劃目標任務，並為實現“十五五”良好開局打牢基礎。



王滬寧說，2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民，沉著應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務，中國式現代化取得新的重大成就，更加堅定了全黨全國各族人民奪取新時代中國特色社會主義新勝利的決心和信心。



王滬寧表示，2024年也是人民政協成立75周年。習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上發表重要講話，高度評價人民政協的歷史貢獻，深刻闡述人民政協的鮮明中國特色和顯著政治優勢，用“十個堅持”概括習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想的主要內容，對不斷推進協商民主廣泛多層制度化發展提出明確要求，對做好當前和今後一個時期人民政協工作作出全面部署。講話高屋建瓴、精辟深邃、內涵豐富，閃耀著堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合的真理光芒，為新時代新征程人民政協事業發展指明了前進方向、提供了根本遵循。

