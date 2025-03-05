政協開幕 蔣作君做提案工作情況報告

全國政協副主席蔣作君代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作了關於政協十四屆二次會議以來提案工作情況的報告。（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月5日電（記者 郭至君）全國政協十四屆三次會議3月4日下午開幕，全國政協副主席蔣作君代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作了關於政協十四屆二次會議以來提案工作情況的報告。



蔣作君說，2024年是中華人民共和國成立75周年，是人民政協成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。廣大政協委員、政協各參加單位和各專門委員會，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，積極通過提案履職。全國政協十四屆二次會議以來，共提出提案6019件，經審查立案5091件。立案提案中，委員提案4609件，集體提案482件，其中各民主黨派中央和全國工商聯提案354件。遴選並督辦重點提案77項。99.9%的提案已經辦復。



蔣作君表示，總體來看，提案緊緊圍繞推進中國式現代化、進一步全面深化改革、推動高質量發展、維護社會和諧穩定等建言獻策，一大批意見建議轉化為推動經濟社會發展的政策舉措，落實到相關發展規劃、法律法規和制度文件中，提案的作用進一步彰顯。



蔣作君指出，經濟建設方面，圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制、擴大國內有效需求、建設現代化產業體系、擴大高水平對外開放、防範化解重點領域風險等提出提案2200餘件。制定民營經濟促進法、減輕企業負擔等提案，在完善市場監管機制、優化營商環境等工作中得到積極采納。推動大規模設備更新、建立完善創新產品採購綠色通道機制、開展家電以舊換新等提案，助推有關部門出台加強消費供給創新、激發投資活力等政策舉措。推動海洋經濟高質量發展、加快發展低空經濟、推動人工智能大模型創新發展等提案，為培育新興產業和未來產業、發展新質生產力提供重要參考。加強基礎研究和關鍵核心技術攻關、發揮科技領軍企業創新引領作用等提案，有力促進我國創新驅動發展戰略的實施。促進房地產市場平穩健康發展、推動構建房地產發展新模式等提案，為完善房地產政策、防範化解房地產市場風險提供參考。進一步深化財稅體制改革、促進中小銀行高質量發展、推動地方債務風險化解等提案，在完善金融監管體制、構建防範化解隱性債務長效機制等工作中被借鑒吸收。推進城市更新、完善土地承包政策、統籌建設宜居宜業和美鄉村等提案，為促進城鄉共同繁榮發展發揮積極作用。擴大制度型開放、加快培育外資新動能、推動共建“一帶一路”高質量發展等提案，為加快建設貿易強國、推進高水平對外開放貢獻力量。

