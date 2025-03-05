楊毅周語中評：大陸夠強大 有信心引領統一

全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周會前接受中評社記者采訪（中評社 林艷攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艷）全國政協十四屆三次會議3月4日下午在北京人民大會堂開幕，全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周會前接受中評社記者採訪表示，中國式現代化是一種潮流和趨勢，創造了巨大的市場、空間和機會，大陸方面非常期待與台胞分享這一進程中釋放的巨大機遇。楊毅周指出，祖國大陸如今已經足夠強大，有能力也有意志掌握兩岸關係的主導權和主動權，持續推動兩岸關係的和平發展，並有信心引領兩岸朝著統一的方向不斷邁進。



今年對台工作會議特別提出，要讓台灣同胞共享中國式現代化的機遇與成果。楊毅周認為，中國式現代化促使大陸在質量和規模上實現前所未有的提升，這種前無古人的現代化模式創造了巨大的市場和機會，為台胞提供了率先享受發展紅利的契機。他希望兩岸一家人能共同把握機遇，共享發展成就。



楊毅周指出，今年的對台工作會議在堅持一個中國原則和“九二共識”的基礎上，進一步強調“團結廣大台灣同胞”，這體現了長期以來“寄希望於台灣人民”的工作方針。大陸將以最大的努力促進兩岸民間交流與融合發展，讓台灣同胞共享現代化帶來的福祉。他表示，隨著中國式現代化的推進，台灣同胞將看到更光明的前景，獲得更多利益，並打破民進黨當局設置的重重障礙。他批評民進黨及其領導人賴清德的“反中抗中”言行，認為這種思維已不合時宜，只會將台灣帶向危險境地。他期待團結更多台灣人民，讓他們認識到大陸的發展機遇。



針對為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件，楊毅周提出兩點建議：一是克服台灣當局的阻撓，努力擴大台灣青年來大陸的規模，提供更多便利條件，鼓勵他們親身體驗大陸的發展；二是推動台灣青年深入瞭解大陸的現代化成果，看到未來發展方向，支持他們在大陸實習、就業、創業和學習。他提到，全國台聯每年舉辦的夏令營和冬令營已達千人規模，並在持續擴大交流範圍。

