蒙曼答中評：兩岸青年都有血脈覺醒力量

全國政協委員、中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼接受中評社記者采訪（中評社 林艷攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艷）全國政協十四屆三次會議3月4日下午在北京人民大會堂開幕，全國政協委員、中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼出席大會並接受中評社記者採訪表示，傳統文化深植於個人的血脈與基因中，《哪吒2》等這一類文化作品之所以能夠在兩岸青年中引發共鳴，正是因為“血脈覺醒”的力量與青年人不斷追求創新的本能。她指出，中華優秀傳統文化是一座資源豐富的“富礦”，希望兩岸人民能夠從這一“富礦”中汲取創新的力量、團結的力量以及促進統一的力量。



近年來，遊戲《黑神話·悟空》、電影《哪吒2》等以中華傳統文化為主題的作品受到兩岸同胞的歡迎和喜愛。對此現象，蒙曼指出，中華優秀傳統文化是一座資源豐富的“富礦”，不僅對兩岸文化交流具有積極作用，對世界文化也有重要貢獻。她強調，中國文明是世界文明的重要組成部分，尤其在兩岸之間，因為雙方共享相同的文化傳統。



談及中華傳統文化在兩岸交流中的作用時，蒙曼表示，五千年的文化積澱是兩岸人民共同的財富。這種文化不僅影響了過去的傳承，也深刻影響著當下的生活與未來的創造。她希望兩岸人民能夠從這一“富礦”中汲取創新的力量、團結的力量以及促進統一的力量。



關於中華傳統文化對台灣青年的影響，蒙曼認為，青年對文化的熱愛是一種本能。她指出，傳統文化一方面深植於個人的血脈與基因中，另一方面卻又顯得有些陌生。正因如此，年輕人總是充滿好奇心。過去，他們可能對西方文化或其他異質文化充滿興趣，而如今，他們同樣對中華古典文化的內涵感到好奇。

