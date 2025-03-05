兩會專訪：吳傑莊析香港創科前景及破局之道

全國政協委員、香港特區立法會議員吳傑莊（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月5日電（記者 盧哲）全國政協委員、香港特區立法會議員吳傑莊在全國兩會召開前夕接受中評社記者專訪，深入剖析香港創科前景及產業發展破局之道。



吳傑莊認為，粵港澳大灣區發展目前首要任務是深化"9+2"城市群的分工協作。需要宏觀上的頂層設計，同時打通要素流動。他指出，香港在全面佈局各科技領域的同時，應瞄准虛擬資產等深圳尚未發力的細分領域，可以實現錯位發展。他建議優先配置資源於數字經濟領域，因為這不僅佔未來創科經濟較多的份額，更能快速形成產業集聚效應，為香港的國際創科中心建設提供即時動能。



吳傑莊表示，看好香港的經濟長遠發展。但未來幾年將是一個重要的轉型期，轉型期總是有點痛苦的。他認為，香港過去的成功模式需要調整，例如市場結構——以往依賴歐美市場，需開拓新興市場如東盟和中東。產業方面，香港傳統的產業如房地產、金融和貿易等需向科創、文化體育等新領域多方面拓展。這些新興產業香港過去投入不足，但現在正加大力度發展。而在轉型過程中最大的挑戰仍是人才，他強調，香港需要足夠的人才、需要吸引更多專業人才，尤其是新興產業領域。



吳傑莊還表示，近年港人見證國家實力提升，但具備國際經驗的香港青年比例不應該下降。未來香港青年需強化雙向能力——對內透徹理解國家戰略，對外善用香港的國際化基因。這是香港青年應該抓住的優勢。



吳傑莊，香港企業家，全國政協委員、香港特區立法會議員。吳傑莊於資訊科技領域積累了超過25年經驗，持有香港理工大學哲學博士及製造工程學學士學位及清華大學博士後研究生學位。吳傑莊於2000年獲頒“香港十大傑出數碼青年”。作為香港的科技創業領軍者，吳傑莊去年獲專注加密貨幣發展的新聞網站CoinDesk評選為全球50名加密貨幣影響人物之一。