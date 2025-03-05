江蘇構建辦案、治理、監督、教育完整閉環

江蘇省連雲港市紀委監委堅持“查改治”貫通發力，推動系統施治、標本兼治。圖為該市紀委監委工作人員在某交通工程項目指揮部現場走訪，瞭解項目進展、實際成效，有針對性地做好廉潔提醒（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京3月5日電／據中國紀檢監察報報導，當前，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。江蘇各級紀檢監察機關準確認識反腐敗鬥爭的新情況新動向，以“全周期管理”方式一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅持風腐同查同治，查深查透查全，查根查源查責，深化以案促改，開展廉政教育，構建辦案、治理、監督、教育完整閉環，實現從個案查處向系統整治提升轉變。



以查辦案件為引領，堅決減存量、遏增量



國有企業權力集中、資金密集、資源富集，一旦監管不到位，極易發生腐敗。南京市建鄴區紀委監委對近年來南京建鄴國有資產經營集團有限公司大項融資項目逐個排查時發現，相關中介機構在承接集團銀行承兌匯票貼現業務和融資貸款中介業務中存在異常。通過大數據查詢比對、分析研判，該公司原副總經理魏巍的貪腐線索很快浮出水面。經查，在集團財務管理崗位任職期間，魏巍利用職務便利為相關公司、銀行在承接集團資產評估、融資發債、票據貼現等業務中提供幫助，收受賄賂。2024年8月，魏巍因犯受賄罪被判處有期徒刑7年，並處罰金35萬元。



這是該省紀檢監察機關深化整治金融、國企等重點領域腐敗的一個縮影。反腐敗事關大局全局、事關民心向背、事關前途命運，必須一步不停歇、半步不退讓，永遠吹衝鋒號。江蘇省紀委監委深刻認識新時代反腐敗鬥爭取得的歷史性成就，精準把握腐敗階段性特徵和變化趨勢，始終保持反腐敗高壓態勢，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，堅持貪污賄賂、失職瀆職一起抓，堅持受賄行賄一起查，對重點問題、重點領域、重點對象著重抓、著力查，不斷豐富防治新型腐敗、隱性腐敗有效辦法，堅決清除系統性腐敗風險隱患。



日前，該省紀委監委案件審理室與相關監督辦案部門，就進一步增強案件質量共同體意識、持續推動高質量辦案進行研討交流。會上，部門業務骨幹結合崗位職責和工作實際，聚焦新型腐敗隱性腐敗、涉案人員處置、加強追贓挽損、常見證據問題、保障審理時限等方面進行熱烈討論、頭腦風暴。



保障案件質量是一個全鏈條的系統工程，必須全流程貫通發力。江蘇創新打造“4＋2＋Z”工作模式，優化改造紀檢監察機關內部運行機制，明確由黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、案件審理室4個綜合業務部門統籌牽頭，驅動監督和辦案2個業務主軸，綜合部門從機關黨建、政策宣傳、信息技術等方面共同保障監督辦案，著力構建案件質量共同體，實現內部運轉同頻共振相互支撐、銜接順暢、配合高效，確保每一起案件都經得起檢驗，實現政治效果、紀法效果、社會效果有機統一。