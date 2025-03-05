喬紅：近三年中國工業機器人裝載量逾全球一半

全國政協委員、中國科學院院士喬紅（中評社 俞敦平攝） 中評社北京3月5日電（記者 盧哲 俞敦平）全國政協十四屆三次會議首場“委員通道”集體採訪活動4日在北京人民大會堂舉行。全國政協委員、多模態AI系統實驗室主任、中國科學院院士喬紅表示，中國機器人技術已經得到飛躍式的發展，和國際先進水平的距離顯著減少，近3年我國工業機器人的裝載量達到全球的二分之一以上，人形機器人技術迅猛發展。



喬紅在“委員通道”回答記者提問時，介紹了中國機器人相關產業發展情況。她表示，我國機器人技術已經得到飛躍式發展，和國際先進水平的距離顯著減少。近三年我國工業機器人的裝載量達到全球的二分之一以上，探月機器人帶回月壤。喬紅表示，人形機器人不僅是人工智能的重要表現形式和重要載體，也是通用實體人工智能系統的典型代表。人形機器人的技術迅猛發展，她所在的中國科學院自動化研究所自主研發了Q系列人形機器人，“特別值得一提的是，我們構建了人形機器人大工廠這一核心技術底座，它能夠快速形成低成本和相對高性能的機器人系統，服務國家的工業和農業。”



喬紅還提到，未來，機器人系統將面臨更大、更重要的舞台。這樣的舞台不僅需要考慮機器人系統的批量性，更重要的是要考慮機器人系統的可靠性、穩定性、通用性、智能性、安全性，這不僅是市場的需求，也是廣大科技工作者和企業家的共同夢想和挑戰。