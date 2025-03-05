馬建堂：堅信中國經濟將企穩回升更上一層

全國政協委員、國務院發展研究中心原黨組書記馬建堂（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月5日電（記者 盧哲）全國政協十四屆三次會議首場“委員通道”集體採訪活動4日下午在人民大會堂舉行，全國政協委員、國務院發展研究中心原黨組書記馬建堂在回答記者提問時表示，堅信中國經濟一定能夠在去年企穩回升向好的基礎上更上一層樓，取得新進展，對此有底氣。他說，首先是因為有黨中央的堅強領導，第二是因為有充足的、有力的宏觀調控工具，第三是因為有全面深化改革的支撐和保障。



在回答關於今年中國經濟的發展前景的提問時，馬建堂表示，2025年是“十四五”的最後一年，做好今年的經濟工作非常重要，正在召開的兩會要討論要審議今年的經濟社會發展主要目標任務。“我堅信中國經濟一定能夠在去年企穩回升向好的基礎上更上一層樓，取得新進展。對此，我們有堅定的信心和深厚的底氣。”



馬建堂說，第一，因為我們有黨中央的堅強領導。這是中國經濟這艘巨輪能夠乘風破浪，順利到達彼岸的最大底氣所在。第二，因為我們有充足的，有力的宏觀調控工具。去年底的中央經濟工作會議已經確定今年要實施更加積極有為的宏觀政策，要實施超常規的逆周期調節，財政政策要更加有力，更加給力。只要全國各地區、各部門認真貫徹落實黨中央的這些大政方針，社會預期就一定能夠進一步改善，社會信心一定能夠進一步增強，中國經濟一定能夠取得更多、更好的進展。



第三，因為我們有全面深化改革的支撐和保障。他說，這些年來，我們在各個領域所取得的歷史性變革、劃時代進步都已經證明，改革開放是改變中國命運的關鍵一招，改革開放是中國經濟社會發展的根本動力，也必將再次證明改革開放是我們克服前進道路上已知和未知的困難和挑戰，推動中國經濟進一步回升向好，進一步行穩致遠的強勁的力量。“社會主義是幹出來的，中國經濟增長的奇跡也是幹出來的，我們要在黨中央的堅強領導下，堅持改革、努力開放、銳意創新、埋頭苦幹，奮力實現今年兩會所確定的經濟社會發展的主要目標任務，為世界經濟注入更多的正能量和確定性。”