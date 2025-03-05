特魯多：加拿大不會在特朗普發起貿易戰中退縮

中評社香港3月5日電／加拿大總理特魯多4日召開新聞發佈會說，加拿大不會在美國總統特朗普發起的貿易戰中退縮。



特魯多重申了他日前宣佈的對美國商品徵收報復性關稅的措施。他說，加拿大將對1550億加元（約合1070億美元）的美國商品加徵25%的關稅。其中，對300億加元美國商品的關稅4日生效，對另外1250億加元美國商品的關稅將在21天後生效。



新華社報導，特魯多說，特朗普發動貿易戰是“一件非常愚蠢的事情”，美國家庭和特朗普很快就會感受到加徵關稅的“破壞性”。



特魯多說，特朗普聲稱的加美邊境毒品問題是“不合理和虛假的借口”。特朗普之所以如此積極加徵關稅的原因是“希望看到加拿大經濟徹底崩潰”，“因為這將使吞併我們變得更加容易，這是他下一步想法，但這永遠不會發生。我們永遠不會成為（美國的）第51個州”。



特魯多說，加拿大將向世界貿易組織和美墨加協議提出申訴，同時加政府也正在與各省和地區討論採取多項非關稅措施以應對美國加徵關稅。



特朗普2月1日簽署行政令，對進口自加拿大、墨西哥的產品加徵25%的關稅，其中對加拿大能源產品的加稅幅度為10%。2月3日，特朗普宣佈對兩國加徵關稅措施暫緩30天實施。特朗普3月3日確認，對加拿大和墨西哥加徵關稅的措施於4日生效。